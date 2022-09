Maailmakoristuspäev püstitas Eestis taas rekordi

"Kõik on läinud üsna plaanipäraselt. On üksikuid erandeid, näiteks Lõuna-Euroopas, kus on suured üleujutused ja vihmasajud, mistõttu on koristus edasi lükatud," märkis Eesti keskkonnaorganisatsiooni Let’s Do It World 164-liikmelise võrgustiku president Heidi Solba. "On ka väga palju üllatusi. Indoneesia, India ja Mosambiik on koristamas suurte rahvamassidega. Paljudes kohtades võtavad koristusest osa presidendid ja peaministrid, kaasatakse ka kooliõpilasi."