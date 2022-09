Lõppes metsloomade vaktsineerimine marutaudi vastu

Marutaudi taaslevimise takistamiseks Eestisse ning inimeste ja loomade haigestumise vältimiseks viib PTA kaks korda aastas läbi metsloomade marutaudivastase vaktsiini külvamist 6100 ruutkilomeetri suuruses puhvertsoonis Venemaaga piirnevatel aladel. PTA loomatervise ja -heaoluosakonna juhataja Olev Kalda sõnul on metsloomade vaktsineerimine väga oluline.

"Haigus on laialt levinud meie naaberriigis Venemaal, kus nakkuse leviala on suurenenud ning seetõttu pole marutaudioht Eesti jaoks kadunud. Haiguse taastekke vältimiseks on Eestis kohustuslik regulaarselt vaktsineerida koeri ja kasse marutaudi vastu. Järgmine metsloomade marutaudivastane vaktsineerimine toimub 2023. aasta kevadel," selgitas Kalda.