Võru- ja Põlvamaa kohvikud pakuvad maitseelamusi

Uma Mekk kohvikute ja restoranide nädal toimub igal aastal kaks korda: kevadel ja sügisel. Eesmärk on viia kokku Vana-Võromaa ja Setomaa pärandtoidu tootjad toitlustus- ja turismiettevõtjatega ning pakkuda külastajatele uusi kohaliku toidu elamusi. Menüüdes on toitude nimetused nii eesti keeles kui ka kohalikus, võro ja seto keeles. Valikutes on nii ruuga, keesi, vatska, määdsä, hülpä, trulli kui vattu – mis need on ja kuidas maitsevad, selgub kohapeal.