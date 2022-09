Peep Leppik: moodne elulaad võib lapse arengut pärssida

Lapse areng alates sünnist on 20. sajandil väga põhjalikult läbi uuritud – arengupsühholoogias. Ilmselt ameerikalikel pragmaatilistel kaalutlustel on asutud üle tähtsustama suhtlemisoskust ja empaatiavõimet, mille tõttu inimese kõige tähtsam omadus – mõtlemisvõime või ka arukus – on jäänud kõrvale. See on tuntav ülikoolideski: tudengitel on üha enam raskusi vaimse pingutusega.

Lapse vaimse arendamise põhimõtted, mis toodi välja Šveitsi psühholoogi Jean Piaget’ instituutides ning mida kontrolliti 1980. aastatel Harvardis, on sisuliselt looduspärased – toiminud juba miljoneid aastaid. Arengu­psühholoogia pole ju mingeid saladusi avastanud ega välja mõelnud, vaid selgitab teaduslike meetoditega lapse arengu looduslikke seaduspärasusi. Ja nagu psühholoogias ikka, lähtutakse siingi normaaljaotusest ehk Gaussi kõverast.

Neid uuringud tasub usaldada, neil on tõsiteaduslik alus. Tähtsaim õigustus on selles, et inimese vaimne areng on kulgenud mingite keeruliste teooriateta kogu inimkonna vältel tavalise elu käigus.

Lapse vaimne areng toimub vaid inimlikus ümbruses ning Tarzani ja Mowgli lood on muinasjutud.

Lapse vaimseks arenguks on vajalik tema vahetu aktiivne kokkupuude ümbrusega. Nutitelefon on just selle surm. 20. sajandil, kui hakati määrama IQd ehk intelligentsuskvooti, oli arukuse keskmine tase olnud pisikeses tõusus. Aga oluline langus viimastel aastakümnetel tekitab muret. Põhjus on meie elulaadis – just lapse- ja teismeliseeas –, mis on järsult kaugenenud looduspärasest. Koolides keelustati isegi laste töö – teadvustagem ka taolisi rumalusi.

Inimese kui mõtleva olendi kujunemine algab kohe pärast sündi. Samas peame arvestama kahe olulise asjaoluga: lapse areng, eriti kõne, kulgeb astmeliselt kriitiliste perioodidega. Õigel ajal arendamata jäänut ei saa hiljem järele aidata. Ka toimub vaimne areng vaid inimlikus ümbruses ning Tarzani ja Mowgli lood on muinasjutud. Veel sada aastat tagasi oli lapse arendamine lihtne. See käis taluühiskonnas loomulikul viisil.

Laps on laps ning kui me teda arendame, kasvatame ja õpetame, võib temast saada isiksus. Täiskasvanudki pole alati isiksused, aga iga laps on isikupärane.