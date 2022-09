Haiglaravi vajas 150 COVID-19 patsienti

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal 3059 haigusjuhtu, millest 1189 olid laboratoorselt kinnitatud ja 1870 kliiniliselt diagnoositud. „Eelmisel nädalal oli õppeaasta algusele iseloomulikult näha suurimat haigestumise kasvu kooliealiste laste hulgas. Sel nädalal kasvas haigestumine enim üle 30-aastaste hulgas, mis omakorda mõjutas ka vanemaealiste patsientide arvu kasvu,“ selgitas Sepp. Nakatamiskordaja R on kasvutrendis ning tõusis üle-eestiliselt kuni 1,15-ni.

Nädala jooksul manustati 5093 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 244. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 479 410 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,6%.

37. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on viiruselevik reovees 52% ulatuses oranžil ohutasemel. Enim viirusosakesi tuvastati keskmistatud proovidest Ida-Virumaal Ahtmes ja Jõhvi-Ahtme piirkonnas. Kõige vähem tuvastati viirusosakesi Tapal ja Paides. Võrreldes eelmise nädalaga on mõnevõrra tõusnud punases ohutasemes olevate proovide osakaal.

Lõuna-Eesti maakondadest on enim nakatunuid Võrumaal - viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on 366,8. Järgnevad Valga- ja Põlvamaa, kelle suhtarvud on vastavalt 300,4 ja 245,2.