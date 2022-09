VIDEO ⟩ Fotograaf kohtus Võrumaal pähkleid nosiva karuga

Muusikus tuli reede õhtul Haanja kandis seenelt, kui nägi oja ääres võsas mingit kogu toimetamas. "Ju on metssiga: nende tuhnimisjälgi on metsaalune täis, oli esimene mõte. Aga sarapuu oksad liikusid kuidagi imelikult. Siga vist pähkleid ei söö…?" kirjeldas ta oma mõtteid.

Siis märkas mees kahekümne sammu kaugusel puude vahelt karu pead. Karu liikus oja serva mööda, tõusis aeg-ajalt püsti, haaras käppadega sarapuu okstest ja krahmas suuga pähkleid. "Koorte raginat karu hammaste all oli kaugele kuulda. Nii et mitte ainult orav, mänsak ja hiired, vaid ka karu pistab isuga pähkleid. Päris kentsakas vaatepilt," tõdes Muusikus.

See oli mehel esimene kord Võrumaal karuga kohtuda. Tema teada ei ole Võrumaal neid just palju, Haanja kandis on karu aga lausa väga haruldane elanik. "Täiskasvanud isakaru jäljed olid meil kruusateel juuni alguses. Kogu suve ei olnud tema tegevusjälgi näha: arvasin juba, et oligi mõni läbikäija. Kuni nüüd viimaks sarapikus kohtusime. Väga vaikselt ja varjatult on suur loom suutnud neis üsna väikestes metsades elada," lisas Muusikus.