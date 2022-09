GALERII ⟩ Otepää aiandus- ja mesindusselts kutsub külla

Seltsi liikmed Heidi Mõttus ja Tiia Tiideberg ütlesid, et lisaks keraamikaringile saab õppida ka kangastelgedel kudumise kunsti ning õppeköögis on plaanis korraldada meeleolukad ühiskokkamisi.

Uus keraamikaahi on soetatud kohaliku omaalgatuse programmi ja Otepää valla toel. Hubases seltsile kuuluvas majas on keraamikaga tegelemiseks kõik sobivad tingimused olemas – remonditud on suur õpperuum, keraamikaahju jaoks on keldris olemas oma koht. Palju pinda on ka kangastelgedel tegutsejate jaoks ja ühisköögis toimetajatele.