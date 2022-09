«Laupäeva õhtul käisin [lambaid] jootmas, olid kõik elus,» rääkis Metsa talu peremees Julius Siilbaum. «Pühapäeval [päeval kell] 2.20 jõudsin loomadeni, avastasin, et hunt on käinud külas ja murdnud 26 lammast. Haavatuid on kuus.»