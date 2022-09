Politseinikud rahustasid talgutel liiklust

Liiklustalgute veebilehe kaudu teatati septembri alguses rohkem kui 3600 kohast, kus kaasliiklejad kipuvad kihutama. „Iga aastaga on meile liiklustalgute raames laekunud teadete arv aina suurem, mis kinnitab, et inimeste mure oma kodukoha ümbruses toimuva vastu on tõsine,“ ütles politsei kolonelleitnant Sirle Loigo.

Politsei kutsus kõiki huvilisi reaalajas jälgima veebilehte liiklustalgud.ee, kuhu kuvati kontrollitud kohtade osas jooksvalt tagasiside, kas ja mida korrakaitsjad seal märkasid. „Näeme oma igapäevases töös, et enamik autojuhte suudavad ohutult liigelda ja kihutamisest hoiduda. Täname kõiki, kes võtsid aja, et ohtlikest kohtadest ja kihutajatest meile teada anda. See on suureks abiks ka pärast liiklustalguid edasise järelevalve planeerimises,“ lisas Loigo.