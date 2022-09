Ehitajatel on nüüd paremad võimalused saamata jäänud töötasu väljanõudmiseks

„Astume ehitusvaldkonnas sammukese Põhjamaadele lähemale sellega, et töötajatele palkade maksmise eest vastutab ka tööde tellija. Just selles sektoris kohtame sagedamini väikefirmade ja töötajate üle laskmist, mistõttu võtame kasutusse Soomes hästi toiminud vastutuse jagamise tarneahela sees,“ selgitas tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Ministri sõnul on Eesti tööandjad üldiselt kohusetundlikud ja hoolivad oma töötajaist. „Aga head tööandjad vajavad konkurentsis tuge, et nad saaksid samamoodi jätkata. Seadusemuudatus toimib ka nende kasuks,“ ütles minister. Ta lisas, et tööde tellijal on nüüd igal juhul mõistlik veenduda, et alltöövõtja täidab oma kohustused töötajate ees.