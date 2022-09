Mees, kes ravib kaljukotkaid

Praegugi on Tartu linna piiril asuvas Zoomeedikumis ravil üks Lääne-Eestist leitud kolmeaastane kaljukotkas, kes saanud pliimürgistuse. «Saatsin tegelikult ühe kohaliku mehe linnu laipa ära tooma, aga selgus, et ta veel elab. Lappisime ta siin terveks, aga pärast seda hakkas kotkas väga intensiivselt sulgima, mistõttu kasvatab praegu hoosulgesid. Kui need selga saavad, läheb talle GPS-seade uuesti selga ja ta saab minna uuele tiirule,» rääkis Leivits.