Lõuna-Eestis küpseb unistus linnu ühendavast rongiliinist

Praegu liiguvad Valga ning Võrumaal asuva Koidula vahel vaid üksikud kaubarongid, mis veavad eeskätt puitu. Reisirongiliiklust ei ole seal juba 2001. aastast. Kutsar leiab, et reisirongid tasuks tagasi tuua. Tal on selleks hulk argumente ja ta on leidnud ka teiste Lõuna-Eesti omavalitsusjuhtide toetuse.