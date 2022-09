Elu soojustamata majas läheb kalliks maksma

Põlvas asuva korteriühistu Pihlaka 10 juhatuse liige Aigar Kull lausus, et neil on küte soojade ilmade lõppemise järel taga olnud vaid korraks, kui ööpäev läbi sadas vihma. «Praegu kütab meie maja välisõhk. Kütte keerame taha, kui kellelgi on külm ja niiske – valdavalt avanevad nende aknad põhja poole,» selgitas Kull.