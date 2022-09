Maarius Suviste: krapsakas palgatõus

Säärast ülekuldamist võimaldab kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus, mida tuntakse ka lühendi all kraps.

Praegu kehtiv kõrgemate riigiteenistujate palgamäär on 7303 eurot. Kui tänavu saavad seda tipupalka vabariigi president, riigikogu esimees, peaminister ja riigikohtu esimees ning see suurenes aasta varasemaga võrreldes 535 euro võrra, siis järgmisel aastal tuleb juurde poole rohkem. Täpseid numbreid ei ole veel teada, aga hinnangulise suurusjärgu järgi saavad praeguste arvutuste põhjal Alar Karis, Jüri Ratas, Kaja Kallas ja Villu Kõve enam kui 1000 euro suuruse palgakasvu – 8330 eurot.

Kas keegi teab kedagi, kes teaks, millega nad on nii suure palgatõusu ära teeninud?

Sest 1000 eurot palgatõusu ajal, kui suur osa täispikki tööpäevi tegevatest tööealistest näevad säärasest kuusissetulekust vaid und (jah, ikka veel!), on... Selle kohta ei olegi sõnu. Kui veel lisada, milliseid tegelikult väikeseid protsente palgatõusuks küsisid need, kes lapsi õpetavad ning meid kõiki kaitsevad ja päästavad ning millist armetut palka saavad hooldustöötajad ja hulgaliselt teised maksumaksjad, tundub see vägagi ebaõiglane.