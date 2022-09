Jaanika Käst: iga laps vajab eduelamust

Olümpiaadil osaleda on õpilasele huvitav ja arendav: see sunnib rohkem ainesse süvenema, iseseisvalt töötama. Ta saab ülevaate oma võimetest, suhelda sarnaste huvide ja võimetega eakaaslastega, pealegi on ülesannete lahendamine lahe ja annab enesekindlust. Teatavasti saavad olümpiaadidel edukalt esinenud õpilased soodustusi kõrgkoolidesse sisseastumisel.