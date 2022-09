Rõuge volikogu saab ajutiselt uue liikme

Vastavalt Rõuge valla valimiskomisjoni 08.11.2021 otsusele Rõuge vallavolikogu asendusliikmete registreerimise kohta on valimisringkonnas nr 1 valimisliidu Loome Koos asendusliikmete nimekirjas järgmine valimata jäänud kandidaat Alar Johanson, kellel on õigus saada volikogu liikmeks.

Alar Johanson on Rõuge valla valimiskomisjonile 16. septembril teatanud, et on nõus vallavolikogu töös osalema.