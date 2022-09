Venemaa kuulutas sel nädalal välja mobilisatsiooni. Esimest korda pärast Teist maailmasõda. Kas peaksime olema mures?

Arvestada sellega kindlasti tuleb. Kuigi Putin ütleb, et see on osaline mobilisatsioon, siis ega siin terminis väga vahet ei ole – see on tõsine asi. Nad tahavad miljon inimest saada, kuid asjatundjad ütlevad, et see on väga raske.