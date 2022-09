Galerii ⟩ Lapsed jooksid liikumisvõime kaotanud eakaaslaste heaks

17. korda korraldatud jooks leidis tänavu aset 28 paigas üle Eesti – nii staadionitel, parkides kui ka linnakeskustes. Lõuna-Eestis sai see teoks Põlvas, Valgas, Tõrvas, Otepääl ja Võrus.

Oluline on osavõtt ja kaasamõtlemine, sest võitjaid välja ei selgitada. «Teatejooksu ja laiemalt ka spordinädala eesmärk on pakkuda noortele võimalust tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning seeläbi populariseerida sportlikke eluviise,» märkis eestvedaja Erik Pallase. «Lisaks annab teatejooks panuse Haapsalu neuroloogilise rehabilitatsioonikeskuse toetusfondi kaudu liikumisvõime kaotanud laste heaks. See omakorda õpetab noori hoolima inimestest enda ümber ja ühiskonnas ning hindama heategemise tähtsust.»