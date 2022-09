Võru Vesi: elektrita jäädes suudame vett anda vähemalt 72 tundi

«Meil on toimepidevuse plaanid erinevate juhtude jaoks olemas ja selle järgi me talitame,» ütles ASi Võru Vesi juhataja Juri Gotmans. «Konkreetsemalt: tänase seisuga on meid hoiatatud, et hoiaksime telefonid lähedal, et oleks varutud kütus, autodel paagid täis ja oleksime valmis asuma kahes grupis tööle 12-tunniste valvetega.»