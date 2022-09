Mariliin Kindsiko-Singh: Maale ei pea kohe ülepeakaela elama minema

Ja ainult maal ärkad kevadhommikutel üles koos linnulaululainega, mis aknast sisse voogab, ja sa oled rõõmus selle segaja üle, sest linnulaul on meiega koos läbi evolutsiooni olnud. Ja ainult maal näed sügiseti tumedat taevast üle puude latvade rullivat, et hetk hiljem tähed läbi raagus võrade säraksid ning hall krõbiseks ja sa astud unise kärnkonna peale (kes printsiks ikkagi ei muutu).

Maal leiad üles need vanad aiad, kus puud on lookas ja lahke naabrimemm pakub sulle koormatäie õunu, mida mahlaks teha. Ja mõtled, et küll see naturaalmajandus on tore, eriti kui oma aias viljapuud ei kasva.

Maal ütled igaks juhuks igale vastutulijale tere, sest nii on kombeks. Ja maal on koolibuss. See võtab su jõnglased peale ning viib uksest ukseni.

Aga kuidas rohkem rahvast maale elama meelitada? Ikka nii, et kõigepealt on kultuur. Kui maal on kultuur, tuleb sinna ka kultuurne rahvas. Igale ühele oma. Kultuur võib olla autode putitamine või maheveiste kasvatamine või permapeenraküla või restauraatorite küla või kunstnike küla või muusikute küla. Kui plaanid maale elama minna, siis vaata ja uuri, mis on seal lähedal.

Meie valisime oma maakoduks Põvamaal asuva Rasina just selle pärast, et kaheksa kilomeetrit eemal olev Mooste on harjunud kunstnike, muusikute ja osavate käsitöölistega ning nende elurütmidega, Järvseljal aga uitavad ringi teadlased ja loodushuvilised.

Naabrid ja kohalik kogukond on väga oluline. Maja võid ju uue ehitada, aga häid naabreid pead hoolega otsima. Ja muidugi koha aura! Kui elus on seda luksust, et satud sellisesse kohta, kus on see miski, mis sulle eriti meeldib, siis jää sinna pikemaks.