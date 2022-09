Räämas akendele ilmus näitus

Näitus, mis toob vaataja ette Nõukogude Eesti aegsed fotod õmblusvabrikust, pärineb Valga muuseumi fotokogust ning valmis Marju Rebase ja Valga vallavolikogu esimehe Lauri Drubinši eestvedamisel. Ettevõtmise laiem eesmärk on tuua Valga linnaruumi rohkem kunsti, uudsust ja värve.

Tähtis on ka soov tutvustada linna kodanikele ja külastajatele Valga ajalugu ja tööstuse hiilgust. Õmblusvabrikul on pikk ja väärikas ajalugu. Seal toodeti aastakümneid laste-, meeste- ja naisteriideid. Tehase territooriumil asusid ka plekksepatöökoda ja vilditööstus, mis 1964. aastal likvideeriti.

Praegu seisab Sepa tänaval asuva õmblusvabriku endine peahoone tühjalt. Selle kõrval olev uus hooneosa on aga piirilinnas endiselt oluline tööandja.

Asutus on eri aegadel kandnud erisuguseid nimesid: Baltika, Walko, Waltemstorm, Sangar ja MASI. Kui algusaastatel oli seal 295 töölist, siis hiljem on see arv olnud ka üle tuhande. Praegu annab vabrik tööd ligi sajale inimesele.