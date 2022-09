Kikas võtab Rõuge kiriku tornis koha sisse

Rõuge kiriku torni paigaldatakse homme uus tornikikas ühes keraga, et panna punkt suvi läbi käinud tornikatuse remondile ning kiriku värskenduskuurile.

Tornikuke ja -kera pidulik paigaldamine saab alguse kell 14 jumalateenistusega, mille järel need torni tippu kinnitatakse.

Seni oli pühakoja tipus rist, mis tänavu kevadel tornikatuse remondi alguses koos pehkinud keraga alla võeti. Juba kevadel oli kogudusel plaan, et maha võetud risti asemel paigaldatakse sügisel tippu hoopis kukk, nagu see Liivimaa kirikutele on ajalooliselt kohasem olnud.