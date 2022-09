Turvalisuse tagajate palk kerkib

Tema sõnul otsustab täpsema palgafondi jagunemise asutuste sees iga asutuse juht. «Asutuste juhid teavad kõige paremini, kust king rohkem pitsitab ning nad saavad oma inimeste ja kõigi meie turvalisuse huvides kõige õigemad otsused langetada. Küll aga leian, et kriitilise tähtsusega on alustavate teenistujate töötasu tõstmine, mistõttu olen asutuste juhtidele andnud minimaalsete palkade tõstmise suunised,» rõhutas Läänemets.

«Tõsi, meie suur eesmärk on saavutada see, et nii politseinike kui ka päästjate minimaalne palk võrduks 1,2-kordse Eesti keskmise palgaga ning seda me praegu veel ei saavutanud. Siiski on ka praegune palgatõus oluline samm õiges suunas, mis aitab tagada meie kaitsjate ja nende perede majanduslikku kindlustunnet ja heaolu.»