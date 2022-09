Põlvamaal Valgjärvel tegutseva joogitootja Siidrikoda OÜ juhi Sulev Nõmmanni hinnangul vajavad riigitöötajatest kõige enam palgatõusu õpetajad. «Olen elanud ka Soomes ja tean kinnitada, et seal on õpetajaamet ühiskonnas äärmiselt respekteeritud. Eestis see kahjuks nii ei ole,» tõdes mees, kes usub, et kõrgem palganumber parandaks olukorda märgatavalt.