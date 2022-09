Küsitlus: kuidas rohkem inimesi maale elama meelitada?

«Järjest populaarsem on noorperede seas kolida maale, kus on rohkem vabadust kui linnas. Seda võiksid omavalitsused ära kasutada, toetades külaseltse ning olles abiks külaplatsi rajamisel ja kogukonnamaja ehitamisel. Maal elades on oluline midagi koos teha. Koostöö tugevdab ühtset kogukonna tunnet ja liidab eri põlvkondi. Aktiivne kogukond toob juurde uusi peresid. Tehes värskelt maale kolinud peredele nende kogemuse meeldivaks, on suurem tõenäosus, et nad jäävadki maale elama ning ka nende lastele saab maaelu südamelähedaseks.»