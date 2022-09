Eriolümpialaste spordidirektor naudib oma tööd iga keharakuga

Põlvamaalt pärit Siret Kruk (50) töötab Eriolümpia Eesti ühenduses spordidirektorina. Ta teeb oma tööd südamega ja tunneb, et tema kutsumus on teisi aidata. Hiljuti Põlvamaale tagasi kolinud naine on kindel, et tegi linnamelu seljataha jättes ainuõige otsuse.