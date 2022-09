Pühapäeval tuleb kuni 14 kraadi sooja

Öösel ida poolt alates pilvisus tiheneb, kuid ilm on sajuta. Mitmel pool tekib udu. Lääne-Eestis puhub muutliku suunaga, Ida-Eestis loode- ja põhjatuul 1-7, Virumaa rannikul puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +7 kraadi, rannikul tuleb kuni 10 kraadi sooja.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 4-8, puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus on 0,4..1 meetrit. Ilm obn sajuta ning nähtavus on hea. Sooja on 6-9 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestist laieneb vihmasadu aeglaselt lääne poole. Lääne-Eestis on mõni üksik vihmasabin. Mandril puhub põhjakaare, saartel idakaare tuul 2-8, Virumaal ennelõunal loodetuul puhanguti kuni 12 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 9-14 kraadi.