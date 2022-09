VIDEOLUGU ⟩ Valgas pakuti vähemusrahvuste päeval nii vaimu- kui kõhutoitu

«See on suur üle-eestiline raamatukogude aasta sündmus, kus üheksas Eesti piirkonnas toimuvad sarnased üritused, et tõsta esile meie rahvusvähemusi ja näidata, et raamatukogu teenused on neile kättesaadavad ja nad on igal pool oodatud,» selgitas Valga keskraamatukogu direktor Triinu Rätsepp.