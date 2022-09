Maal elamise päeva paiku külastati ligi 20 000 korda

Üle 200 külastuskoha vahel oli külastajaid ligi 20 000, mis teeb tänavuse maal elamise päeva senistest edukaimaks.

«Edukas oli tänavune tähtpäev ka sisulises mõttes. Külastajate tagasisidena kõlas kui ühest suust, et maakohtadega tutvumas käies tundsid end inimesed end koduselt, kogukonnad võtsid mujalt tulijad hästi vastu,» ütles peakorraldaja Krista Pegolainen-Saar. «Ka oli näha, et alles äsja maale kolinud inimesed ning juba pikemalt maal paiknenud rahvast käis palju just enda kohaliku omavalitsuse erinevate paikadega ja pakutavaga tutvumas.»

Otepää vallas toimus lõviosa tegevusi keskväljaku külatänaval. «Kohalik vaarikakasvataja müüs külatänaval vaarika taimi. Ühe noore pere kuueaastane poeg teatas, et tahab oma kogutud taskuraha eest osta ühe taime. Vanemad olid hämmingus, kuid poiss jäi endale kindlaks, ostis vaarikataime ära ning pani igale taime oksale ka kohapeal nime – Villi, Volli ja Malle. Tõeline maaelu edasi viija,» jagasid Otepää korraldajad vahvat seika.

Nõo valla suurimaks tõmbenumbriks osutus Nõo Püha Kolmainu kirik ja kogudus, kes tulid sel aastal esimest korda maal elamise päevaga kaasa ja avasid oma uksed. «Hämmastav, kui suur huvi oli inimestel koguduse tegevust ja kirikut uudistama tulla. Autode voor kiriku ees ei tahtnud lõppeda, rahvast käis pidevalt, päeva lõpuks külastas kirikut üle 300 inimese. See oli suur üllatus ka koguduse inimesele, kes seal külastajatega tegeles,» teatasid Nõo valla maal elamise päeva korraldajad.

Sarnaseid vahvaid lugusid ja mälestusi kuulsid korraldajad kõigist 21 omavalitsusest.

Taaskord sai korraldajate sõnul kinnitust, et lisaks põllumajandusele on maal palju võimalusi endale ise töökohti luua ja end ära elatada. Omavalitsused, nendes elavad tublid inimesed ja kohalikud ettevõtted avasid oma uksed ja südamed uutele ja naabritele, et näidata, mida maal elamine tegelikult tähendab.