Galerii, video ⟩ Veoauto põlengus hukkus paarkümmend siga

Kohale telliti sigade omanikettevõtte teine auto, kuhu sead ümber laaditi, teatas Lõuna päästekeskus.

Veoauto transportis Valgas tehast omava Atria Eesti lihatööstuse sigu. Loomad olid ettevõtte juhi Olle Hormi sõnul teel Põlvamaalt Savernast nende tehasesse. Rahalise kahju täpset suurust ei osanud Horm öelda. «See ei olnud meie auto. Tõenäoliselt vedaja korvab meile kulu. See, mis juhtus, oli päris hirmus.»

Autojuht käitus Hormi kinnitusel õnnetuse järel eeskujulikult. «Suits on ohtlik, ta lasi loomad põllu peale lahti. See oli korrektne tegu, et loomad ei peaks kannatama. Vedaja korjas neid pärast nii palju kui võimalik, põllult kokku.»

Loomadega transpordi ajal juhtuvad õnnetused ei ole Hormi sõnul tavapärased, aga kahjuks neid umbes iga paari aasta tagant siiski juhtub. «Nagu inimesed, ei ole loomadki liikluses kaitstud.»

Näiteks juhtus sarnane õnnetus 2011. aastal Valgamaal Pori külas, kus loomi transportinud poolhaagisega veok Volvo kaldus vasakkurvis teelt välja ja vajus vasakule küljele. Juht jäi esmalt kabiini kinni. Tema kättesaamiseks otsustas päästetööde juht kaasata vintsiga treileri. Selle kaasamise järel pääseski juht peagi kabiinist välja ja kiirabi viis ta arstlikuks kontrolliks Valga haiglasse. Politsei kontrollis juhi võimalikku joovet alkomeetriga, mis näitas, et juht on kaine.

Toonases õnnetuses hukkus 21 siga. 143 ellujäänud siga laaditi ümber teisele veokile.