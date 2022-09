Töötuna on arvel 5653 Ukraina põgenikku

Rahvusvahelise kaitse saajatest, kes on ennast töötuna registreerinud, on 78,2 protsenti naised ning 21,8 protsenti mehed. Vanusegrupi järgi on arvelolijatest 11 protsenti 16–24-aastased, 76 protsenti 25–54-aastased ning 13 protsenti rohkem kui 55-aastased.