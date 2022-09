Algas kaitsesüstimine uute vaktsiinidega

Uued koroonavastased Pfizer/BioNTech (Comirnaty) ja Moderna (Spikevax) vaktsiinid on kahevalentsed. «Esialgsel SARS-CoV-2 viirusel on tekkinud aja jooksul mitu tüve. Üks nendest on praegu laialdaselt leviv omikrontüvi. Kahevalentne vaktsiin sisaldab nii esialgse viiruse kui ka omikrontüve ogavalgu mRNAd,» selgitas kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse direktor Matti Maimets. Ta rõhutas, et uus vaktsiin annab kaitseks lisavõimaluse, ent tõhusad on ka seni kasutusel olnud vaktsiinid.

Uusi vaktsiine saab manustada tõhustusdoosidena, esmane kuur tehakse seni kasutusel olnud monovalentsete vaktsiinidega.

Kliinikumi vaktsineerimismeeskonna koordinaatori Tiina Tederi sõnul kuuluvad komisjoni hinnangul riskirühma kõik üle 60-aastased ja üle 12-aastased inimesed, kellel on mõne kroonilise haiguse tõttu suurem risk põdeda koroonat raskelt, samuti hooldekodude elanikud ja töötajad ning tervishoiutöötajad.

«Teist tõhustusdoosi soovitatakse pärast vähemalt kuue kuu möödumist viimasest doosist või koroona põdemisest. Esimest tõhustusdoosi soovitatakse kõigile üle 18-aastastele inimestele ning 5–17-aastaste vanuserühmas soovitatakse tõhustusdoosi riskirühma kuuluvatele lastele ja noortele,» selgitas Teder.

«Enim on ühe tõhustusdoosiga kaitstud inimesi Hiiumaal – 52 protsenti elanikest. Teiste maakondade puhul on ühe tõhustusdoosi teinud vaid 30–40 protsenti elanikest. Kõige vähem on seda teinud Ida-Virumaa inimesed – vaid 28 protsenti elanikest,» tõi Teder välja.

Nii Teder kui Maimets avaldasid lootust, et võimalus valida tõhustusdoosiks ka kahevalentne vaktsiin suurendab riskirühma kuulujate vaktsineeritust. «Eakate kaitse ning ühiskonna avatus on viiruste perioodil suuresti inimeste enda kätes. Vaktsineerimine on jätkuvalt parim ja lihtsaim kaitse,» lausus Maimets.