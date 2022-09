Põlva jõusaal vajab hädasti värskendust

Personaaltreener Janet Tint nentis, et Põlva jõusaal on ajast ja arust. «Jah, meil on ilus staadion, kena jalgpalliplats, aga täiesti puudulik on jõusaal. Olles ise õppinud ja kutsetunnistust omav personaaltreener, võiksin isegi öelda, et meie praegune jõusaal on ohtlik treenijatele,» tunnistas ta.

«Kurb on vaadata, kuidas inimesed saali ära ei mahu, üksteisel seljas treenivad või minema jalutavad, sest lihtsalt ei ole ruumi, et treenida. Näiteks rinnalt surumise pingi puhul on vajalik stabiilsus, aga see ketas seal istmiku all seda kindlasti ei anna,» tõdes treener.

Pole piisavalt ruumi ega õhku

Sarnaselt Tindile leiab ka Põlva valla elanik Kadri Koor, et valla haldusalas olevas saalis on mitu puudust. «Jõusaal on rahvast täis ning tihti peab ootama, et saaks ka ise masinat kasutada. Muret tekitavad lagunevad vahendid, mis võivad mitteteadlikule treenijale ohtlikud olla ja kus võib haiget saada. Näiteks smith-kang (spetsiaalse mehhanismiga tõstepuur – toim) on aastaid katki olnud, pidevalt on masinatel trossid lõhki ja krigisevad.»

Ka rääkis Koor, et kevadel oli 15–20 inimest korraga saalis, aga õhku üldse ei jagunud, sest ruum on mõeldud maksimaalselt viiele-kuuele treenijale.