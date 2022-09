KIRI: Riigikogu hoone – sajand Eesti parlamentarismi südamena

Kui mõelda, et Eesti riik oli napilt Vabadussõjas ellu jäänud, oli see väga suur pingutus, mis näitas meie soovi rajada parlamentaarne vabariik. Võtsime senise võõra võimu kantsi üle.

Parlamentaarne demokraatia võib olla aeganõudev, mis eeldab kõigi rahva valitud poliitiliste jõudude ärakuulamist, aga see on parim riigivalitsemise vorm. Nimelt tuleb saavutada kokkulepe. Just see väldib äärmusi, vormides seaduseks seisukoha, kompromissi, mida toetab parlamendi ja seega kogu ühiskonna enamus.