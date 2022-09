Liitlased tegutsevad Okas 22 raames Lõuna-Eestis

«Lisaõppekogunemine Okas 22 on 2 Rifles lahingugrupile põnev kogemus ning võimalus testida koostööd Ühendkuningriigi üksuse ja 2. jalaväebrigaadi vahel. Alustasime harjutust teisipäeva hommikul Lõuna-Eestisse paiknemisega. Järgnevate päevadel harjutame ühiselt planeerimist, patrullimist ning piirkonna täielikku luuramist,» ütles üksuse 2 Rifles staabiülem major Aaron West.

Sihtüksus 2 Rifles lõimiti 2. jalaväebrigaadiga tänavu juunis. Lisaõppekogunemine Okas 22 võimaldab liitlastel kaardistada Lõuna-Eesti paiknemisalasid ja harjutada kaitsepositsioonide rajamist ning nii jalgsi kui masinatel patrullimist. Liitlaste tegevus ei tohiks kaitseväe teatel häirida Lõuna-Eesti elanike argielu, sest üksused liiguvad tavaliste veo- ja sõiduautodega ning lahingutegevust ei toimu.

«Kui 1. jalaväebrigaad arendab õppuse Okas 22 raames Kirde-Eestis esmast iseseisvat kaitsevõimet, siis 2. jalaväebrigaad koos lahingugrupiga 2 Rifles harjutab sõjalist riigikaitset koos liitlastega Lõuna-Eestis,» ütles 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Mati Tikerpuu. «Õppuse tulemusena suudame tulevikus kiiresti reageerida, sujuvalt läbi viia ühiseid operatsioone liitlaste ja erinevate väeliikidega ning olla veel paremini valmis Eesti kaitsmiseks.»

2 Rifles on umbes 750-liikmeline sihtüksus, mis saabus Eestisse 22. juunil. Sihtüksuse alaliseks paiknemisalaks on Tapa linnak, kuid alates juuli lõpust on 2 Rifles käinud kompanii suuruste üksuste kaupa harjutamas ka Lõuna-Eestis.