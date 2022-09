Aianduskooli maastikuehitajad esindavad Eestit kutseoskuste suurvõistlusel

WorldSkills Competition 2022 Special Edition maastikuehituse kutsemeistrivõistlused toimuvad Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses 24.-27. oktoobril. Osaleb 30 võistlejat 15 riigist. Eestit esindavad võistlusel Räpina Aianduskooli maastikuehitajad Kerly Väinsar (EuroSkills 2021 maastikuehituse hõbe) ning Siim-Robin Noorem.

WorldSkillsi korraldamise võimalus on Eesti kutseharidusele, iseäranis maastikuehituse valdkonnale suureks tunnustuseks, teatas aianduskool. Algselt Hiinas Shanghais toimuma pidanud kutseoskuste suurvõistluse tühistamise tõttu sai Eesti võimaluse korraldada noorte kutseoskuste maailmameistrivõistluse WorldSkills 2022 maastikuehituses. Erinevate alade võistlused jagati liikmesriikide vahel vastavalt sooviavaldustele ja võimekusele. Eesti kandideeris, et korraldada maastikuehituse võistlust ja osutus valituks.

Maastikuehitus on varasemate välisvõistluste käigus kujunenud Eesti lipulaevaks. Seni on Eesti ainsad kutsevõistluste medalid toodud koju just maastikuehituses: 2017. aastal maailmameistrivõistluste kolmas koht (Mairold Mänd ja Erik Rüütel Räpina Aianduskoolist) ning 2021. aastal Euroopa hõbemedal (Kerly Väinsar ja Egert Aug Räpina Aianduskoolist).

Sel nädalal on Eesti esindajad Räpinas võistlusteks treenimas. Maastikuehitajad Kerly Väinsar ja Siim-Robin Noorem treenivad võistlustele sarnases situatsioonis: etteantud plaani järgi tuleb olemasolevatest materjalidest ehitada näidisaed, milles mitmeid maastikuehituslikke elemente (sillutis, kivimüür, puitkonstruktisoon, veekogu, haljastus jm). Tööetappide teostamiseks on kindel ajapiirang.

Võistlejaid juhendab Räpina Aianduskooli maastikuehituse õpetaja ning WorldSkills 2022 maastikuehituse võistluse ekspert Mairold Mänd.