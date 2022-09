Valgamaa lühiuudised

Otepää esindus tervitas sügispealinna

Raamatukogud liitusid laenutusplatvormiga

Üleeile avati raamatukogude ühine laenutusplatvorm Minu Raamatukogu (MIRKO). See toob raamatuhuvilistele käeulatusse 28 raamatukogu lugemisvara, kokku enam kui miljon teost. Teiste seas on ühinenud Valga keskraamatukogu ja kõik üheksa haruraamatukogu. Samuti on Lõuna-Eestist liitunud Põlva keskraamatukogu.