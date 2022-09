Valga lasteaedade toitlustaja soovib lepingust loobuda

Mullu augustis Valga linna lasteaedu toitlustama asunud Gurmann OÜ teenust on algusest peale saatnud nurinad. Nii vanemad kui lasteaiad on ette heitnud, et toit hilineb ega ole piisavalt kvaliteetne. Terviseamet ning põllumajandus- ja toiduamet firma tegevuses ega toidus puudujääke ei leidnud. Vahepeal lepingu lõpetamist kaalunud vallavalitsus oli seni äraootaval seisukohal.