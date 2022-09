Läti kuulutas Vene piiri ääres välja eriolukorra

Valgevenest lähtuva illegaalse rände surve pärast on 11. augustist 2021 eriolukord juba välja kuulutatud Ludza, Krāslava, Augšdaugava piirkonnas ja Daugavpilsi linnas. Seda on pikendatud 10. novembrini.

Vene president Vladimir Putin kuulutas välja reservväelaste mobilisatsiooni, mis on toonud üle terve suurriigi kaasa meeleavaldused, sajad tuhanded Vene mehed on üritanud riigist lahkuda. Seega on võimalik, et olukord piiripunktides võib muutuda. Võimalikud on ka ebaseaduslikud piiriületuskatsed.