Liina Kersna: õpetajate palgakasv on panus haritud ühiskonda

Valitsus jõudis äsja kokkuleppele, et meie kõigi maksudest kogutud rahast enam kui sada miljonit eurot investeeritakse õpetajate palkade suurendamisse. Seega kasvab õpetajate keskmine palk uuel aastal esimest korda üle 2000 euro. Need 100 miljonit on hästi investeeritud raha, tuues ühiskonnale mitmekordselt tagasi. Kuidas?