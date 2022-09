Sander Silm: kui kallid on küttepuud

Vanarahvas ütleb, et kallis on see, mis käte vahel. Sel juhul on mu küttepuud väga kallid, sest on enne riita saamist käinud korduvalt mu käte vahelt läbi. Tänavu sai küttepuude kallidus aga täiesti uue tähenduse. Kes oleks võinud veel aasta tagasi arvata, et kuivi kasehalge müüakse 150 euroga ruum.