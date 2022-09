Üksi elavad pensionärid saavad 200 eurot toetust

«Vanemaealiste toimetulek ja kindlustunne on praegustes kiirelt muutuvates oludes meie kõigi ühine hool. Sügiseti makstavast üksi elava pensionäri toetusest on eakale suur abi ning on hea meel, et toetust on õnnestunud tõsta mullusega võrreldes 85 euro võrra,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. «Pea kahe aasta töö tulemusena oleme suutnud ellu viia mitmeid pensionäre teenivaid samme, mille abil meie vanemaealistele kindlustunne tagada.»

«Üksi elava pensionäri toetust maksame kord aastas pensionäridele, kelle vanaduspension on alla 669 euro ja kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi,» selgitas sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu. «Maksame toetust registris olevate andmete põhjal ning inimene ei pea toetuse saamiseks meile eraldi taotlust esitama.»

Sel aastal saab pensionär toetust ka siis, kui temaga samale aadressile on sisse kirjutatud Ukraina sõjapõgenik ja pensionär vastab muudele toetuse saamise tingimustele.

Toetust on õigus saada eestkostjatel ja eestkostetavatel, hooldekodude elanikel ning inimestel, kes vastavad toetuse saamise tingimustele, kuid kellega samale aadressile sisse kirjutatud inimene viibib hooldekodus. Andmed hooldekodus viibimise kohta saab sotsiaalkindlustusamet otse hooldekodudelt või sotsiaalteenuste andmeregistrist.

Kui vanaduspensionär saab lisaks Eesti pensionile ka välisriigist pensioni, on tal üksi elava pensionäri toetusele õigus vaid juhul, kui mõlema pensioni suurus kokku jääb alla 669 euro.

Välisriigist saadava pensioni suuruse teatamiseks palume saata sotsiaalkindlustusametile oma pangakonto väljavõte või muu dokument, mis tõendab, kui suur on välisriigist kätte saadav pension.