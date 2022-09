Minister: õpetajate keskmine palk ületab 2000 euro piiri

«Mul on hea meel, et riigieelarve eelnõus kasvab märkimisväärselt õpetaja palga alammäär ning tõuseb ka õpetajate palgafondi diferentseerimist võimaldav kogusumma. Õpetaja keskmine palk ulatub järgmise aastal 2048 euroni,» ütles Tõnis Lukas. «Jätkan tööd selle nimel koos partneritega riigi tasandil ja haridusvaldkonnas, et liiguksime õpetajate tasustamise süsteemi ja karjäärimudeli väljatöötamise suunas, et paremini toetada ja väärtustada õpetajate ametialast arengut.»