Võrumaa säravaimad haridustöötajaid pälvisid tunnustuse

Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tõi esile, et ühiskonna toimimiseks on vajalikud haritud ja oma valdkonda hästi teadvad spetsialistid, seda nii ettevõtluses, avalikus sektoris kui ka otsustajate seas. “Nende kõigi taga on meie haridustöötajad, kes igapäevaselt näevad suurt hoolt ja vaeva, et harida, toetada ja innustada meie tuleviku ühiskonna suunajaid,” ütles Toots.