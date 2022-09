Eesti Energia universaalteenuse hinnaks kujunes 19,24 senti kWh kohta

Roos ütles, et tema vaates on MKM-i hinnaprognoosides palju manipulatsioone. "Mida ma arvan, et tegelikult ministeerium ei rääkinud – ei rääkinud käibemaksust. Sest ka täna [reedel – toim.] räägiti tegelikult, et elektrimüüja saab sinna umbes 2 protsenti juurde panna. Meil on see oluliselt väiksem kui 2 protsenti. Aga kui me paneme käibemaksu 20 protsenti juurde 15 sendile, siis juba on see 3 senti kohe otsas, juba üle 18. Ehk et sel juhul nad ei oleks nagu elektrimüüja hinda üldse arvestanud," osutas ta.