Sportlik eluviis tõi peredele tunnustuse

Valgas elavate Petersonide peres on kaks last: 17-aastane Margaret ja 15-aastane Mark. Margaret tegeleb murdmaasuusatamisega ja õpib Otepää Audentese spordigümnaasiumis. Markil on põhirõhk motokrossil. Noormees käib ka jooksuvõistlustel ning talviti Otepääl suusatamas. Margaret on ühekordne Eesti meister rullsuusatamises ning Mark Eesti noorte karikasarja võitja motokrossis.

Suusatamine aga on kogu pere lemmiksport. Pereisa Einar käib peale selle ka korvpallitrennis, rattaga sõitmas ja jooksmas ning rattasõitu armastab ka pereema Ester. Samuti ulatab naine alati abikäe, kui tarvis murdmaasuusa- või rattavõistlusi korraldada.

Einar haldab Vilaski krossirada ning on olnud peakorraldaja nii Eesti kui ka Euroopa meistrivõistlustel motokrossis. Iga kevad ja sügis korraldab Einar Vilaskis kestuskrosse. Üle kümne aasta on abielupaar pakkunud võimalust Valga noortel arendada murdmaasuusatamise oskusi koostöös Karupesa Teami ja A.R Pro Ski Teami treeneritega.

Võrumaalased perega jooksuradadel

Lehtnate peres on kolm poega. 16-aastane Markus, 13-aastane Mattias ja kuuene Andreas on vanematega maast madalast spordiradadel kaasas käinud ja hoogsalt kaasa teinud. Markus ja Mattias olid ühed neist mudilastest, kes alustassid jooksusarja põlvepikkusest poisist ja on nüüdseks poodiumile jõudnud. Ja kui on kergejõustiku kõrvalt mahti, osalevad kõik poisid ka teiste spordialade võistlustel või sarjades.

Pereisa Marguski on nobe jooksja olnud lapsest peale ning on seda praegugi. Ema Aigi on oma meesperele usinasti toeks ja vahel teeb ka ise mõne kõnniringi kaasa.