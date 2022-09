«Ühe lausega on raske ütelda, mida teater kogukonnale juurde annab. Mis on üldse teatri funktsioon kogukonnas?» küsib eestvedaja. Ja vastab ise: «See on suhtluse tekitamine kunstniku ja publiku vahel. Võimalus juhtida tähelepanu ühiskonnas olevatele probleemidele. Viia publiku mõtted argimuredest eemale.»