Iga treenimata koer võib muutuda ohtlikuks kiskjaks

«Ühtset vastust, millised koeratõud on lastega peredes sobilikud ja missugused mitte, ei saa anda, aga on teada, kes neist on rahulikumad ja leebemad. Lühikoonulised tõud ehk erisugused buldogid on juba loomult rahulikumad. Kindlasti ka kuldsed ja labradori retriiverid, kuigi viimased on energilisemad. Oma jõu ja massiga võivad nad siiski lastele ohtlikud olla,» lausus koeratreener Mona N. Vahtra.