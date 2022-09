Medali pälvinud Kaspar Kull päästis kolm elu

Kull mäletab juhtunut väga hästi. «Kui kutse saime, oli meil ainult koera vajumise kohta info olemas,» meenutas ta. Päästja lisas, et nende töökohustuse hulka kuulub jääpatrullide tegemine ja nii olidki just nemad sündmuskohale kõige lähemal. «Tol ajal oli jääle minek rangelt keelatud. Panime juba sinna minnes kuivülikonnad selga, et kohe appi tõtata. Kohale jõudes taipasime paarimehega, et päästa tuleb lisaks koerale kaks inimest,» märkis Kull.