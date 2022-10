Mille järgi valida uus elektripakett?

Universaalteenuse baashind on selgunud: 15,4 eurosenti kilovatt-tunni kohta. Iga müüja määrab oma hinna, kus baashinnale on lisatud marginaal ja käibemaks. Esimesed elektrimüüjad on juba oma universaalteenuse hinnad avalikustanud. Elektrihind.ee portaali juhi Birgit Jõgeva sõnul on hetkel hinnavahed mõõdetavad pigem sentides ning soovitab inimestel säilitada rahu, jälgida oma elektrimüüja teavitusi ja võrrelda turul olevaid pakette.